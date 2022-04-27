الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات: المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مواطن في الشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم بقتل عامل والشروع في قتل زوجته، بسبب خلافات سابقة.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول كلا من "إ .  ع" عامل، وتوفى متأثرا بإصابته بطلق خرطوش وزوجته "ر  . م " 40 سنة ربة منزل، مصابة بطلق خرطوش بالرأس والوجه وتم إسعافها.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين، وبسماع أقوال زوجة المجنى عليه أكدت أنه أثناء تواجدها رفقة زوجها المتوفى أمام مسكنها فوجئت بقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش أصابها بالرأس والوجه، وحال فرار زوجها تتبعه المتهم الثاني وأطلق عيار نارى من فرد خرطوش أدى لإصابة أودت بحياته.

محكمة جنايات الزقازيق خلافات سابقة عامل الشروع قتل المستشار سامى عبد الحليم

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