روسيا تطرد 8 موظفين من سفارة اليابان استرشادا بمبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 8 موظفين من السفارة اليابانية على أن يغادروا روسيا بحلول العاشر من مايو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أنه تم استدعاء ممثل عن السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه أنه منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، اتخذت طوكيو مسارًا معاديًا لروسيا بشكل علني، ما أدى إلى تدمير التعاون متبادل المنفعة.

وأضاف البيان أن هذا المسار بلغ ذروته بطرد ثمانية دبلوماسيين روس من اليابان.

وتابعت الخارجية الروسية قائلة: واسترشادا بمبدأ المعاملة بالمثل، طالب الجانب الروسي 8 دبلوماسيين يابانيين مغادرة بلادنا بحلول العاشر من مايو المقبل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغ هذا القرار للسفير النرويجي لدى موسكو، رونا ريسالاند، وكذلك أبُلغ السفير باعتراض موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من النرويج، ورفضها للمساعدات العسكرية التي تقدمها أوسلو للنظام في كييف، ودعم الجرائم التي يقوم بها القوميون المتطرفون الأوكرانيون ضد مواطني إقليم الدونباس في أوكرانيا".