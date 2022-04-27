الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبي»: يتعين توحيد جهود بنوك التنمية العالمية لتخفيف أعباء ديون الدول النامية

فيرنر هوير
فيرنر هوير

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل الاستثمارات المستدامة وعالية التأثير بهدف لتخفيف أعباء الديون على الدول النامية والفقيرة وتقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية بسبب تفشي جائحة كورونا في الفترة الماضية والحرب الروسية-الأوكرانية حاليا والتي فرضت ضغوطا كبيرة على المالية العامة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة هوير أمام منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) حول تمويل التنمية والذي يعقد في الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري في نيويورك بحضور ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأوضح هوير أن "الغزو الروسي لأوكرانيا لم يتسبب في خسائر بشرية ومعاناة فادحة في أوكرانيا فحسب؛ بل تسبب في أزمات عالمية كبرى في مجال الطاقة والأمن الغذائي خاصة في دول العالم الفقيرة"، وفقا لما جاء في بيان لبنك الاستثمار الأوروبي اليوم.

وشدد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على الدور المهم لمستثمري القطاع الخاص في زيادة حصتهم في قطاع التمويل المستدام، مشيرا إلى أن "حجم الاستثمارات المطلوب لمواجهة التحديات العالمية مثل الأوبئة وتغير المناخ والأمن الغذائي كبير جدا وعلى القطاع الخاص أن يلعب دورا أساسيا في هذا الإطار".

ونبه هوير إلى أهمية تعظيم مساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل بنك الاستثمار الأوروبي في تعبئة الأموال من المصادر الخاصة للاستثمارات المستدامة طبقا للمعايير العالمية التي توفر للمستثمرين الشفافية.

وأكد أن العالم في حاجة إلى ضخ استثمارات سريعة في مشروعات التغير المناخي وتحسين المرونة والتكيف والتعليم والرقمنة والصحة في ضوء التطورات العالمية السريعة.

وسلط هوير الضوء على مناقشات مجموعة العشرين بشأن الهيكل المالي الدولي؛ حيث أوضح أن العديد من البلدان النامية التي تعمل فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف ما زالت في موقف صعب فيما يتعلق بديونها الخارجية.

وأعرب عن تطلع بنك الاستثمار الأوروبي إلى تنفيذ برامج مشتركة لمعالجة الديون وتقديم أنشطة تمويل ذات قيمة مضافة عالية مما يزيد من معدلات النمو وفرص التوظيف وبالتالي يساعد البلدان منخفضة الدخل والضعيفة على العودة إلى وضع ديون يمكن تحمله.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) يعد أحد الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة.

 ويهدف إلى النهوض بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويعقد منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمتابعة تمويل مشاريع التنمية ونتائج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومراجعة خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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