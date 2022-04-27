رئيس التشيك يعرب عن دعمه لبولندا فى أزمة قطع الغاز الروسى

أعرب رئيس التشيك ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، عن دعمه الكامل لبولندا بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها لرفضها الدفع مقابل الغاز بالروبل الروسي.

وأشاد زيمان بموقف بولندا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، قائلا إنها أصبحت مدافعا هاما عن القيم الأوروبية ومناهضا للعدوان الروسي تجاه أوكرانيا، وذلك حسبما أورد راديو "براغ الدولي".. وجاءت تصريحات زيمان عقب لقائه نظيره البولندي أندريه دودا في براغ.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما في 31 مارس الماضي يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز للمشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا" بالروبل الروسي.

فيما أعلنت الخارجية التشيكية عن تقدم براغ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب منحها مقعد روسيا في المجلس، بعد تعليق عضوية موسكو فيه على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية التشيكية على "تويتر"، إن التشيك تريد أن تحل محل روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وتقدمنا بطلب للعضوية، مشيرة إلى أن دعم حقوق الإنسان من أولويات الحكومة التشيكية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 7 أبريل الجاري قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وصوتت لصالح القرار 93 دولة مقابل 24 صوتا ضده وامتنعت 58 دولة عن التصويت.