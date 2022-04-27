الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد دبلوماسييها

لافروف
لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة- في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغ هذا القرار للسفير النرويجي لدى موسكو، رونا ريسالاند، وكذلك أبُلغ السفير باعتراض موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من النرويج، ورفضها المساعدات العسكرية التي تقدمها أوسلو للنظام في كييف، ودعم الجرائم التي يقوم بها القوميون المتطرفون الأوكرانيون ضد مواطني إقليم الدونباس في أوكرانيا".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس الماضي بشأن إدخال أسماء 386 نائبا لمجلس الدوما الروسي في قائمة العقوبات، تفرض على أساس المعاملة بالمثل قيود شخصية على 287 نائبا بمجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

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