الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مفاجأة في الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار 3» وتفاصيل الحلقات المقبلة

الاختيار
الاختيار

تقدّم أسرة مسلسل «الاختيار 3» مفاجأة في الحلقة 26 من العمل الذي يتابعه الملايين في الوطن العربي.

الحلقة 26 ستكون بداية لأحداث الـ96 ساعة المهمة في تاريخ مصر، ودعت أسرة المسلسل الجمهور لمتابعة الحلقة والحلقات الأربعة المقبلة بشدة.

وواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل «الاختيار 3 – القرار»، والتي تحمل اسم «الحدود الغربية»، الظهور الأول للنجمة إسعاد يونس، والتي تجسد شخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية حينها، حيث يدور حديث بينها وبين وزير الثقافة الإخوانى علاء عبد العزيز، حيث ترد على إهانة الفنانين في مصر من قبل جماعة الإخوان، كما ترد على الشائعات التي خرجت بإنهاء انتدابها كرئيس لدار الأوبرا.

وطلب وزير الثقافة من إيناس عبد الدايم التعاون معه للنهوض بدار الأوبرا، على حد وصفه، وأبلغها بتقليل النشاطات الفنية والثقافية والاستفادة بقاعات الأوبرا في نشاطات أخرى، وبعدها يتم إصدار قانون إقالتها، لتشهد الأوبرا ردود فعل كبيرة من العاملين فيها، أولها امتناع أبطال «أوبرا عايدة» عن تقديم عرضهم للجمهور لأول مرة منذ 140 سنة، كما تم الاحتجاج على قرار الإقالة والمطالبة بإقالة الوزير الإخواني.

الإخوان العاملين جمهور محمد مرسي 30 يونيو اختيار مسلسل الاختيار الجماعة الإرهابية المجلس العسكري

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