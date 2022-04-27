الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه القاهرة» تعلن الطوارئ حتى نهاية إجازة العيد

المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس  شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة؛ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وفي بيان للشركة القابضة الأم، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء قطاعات الشركة، لضمان العمل على مدار ٢٤ ساعة ومنع الإجازات والعطلات والراحات بقطاعات التشغيل والصيانة، حتى انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين الواردة إلى الخط الساخن بالشركة والعمل على حلها فوراً، والتواصل الكامل مع غرف العمليات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك من خلال خطة عمل تم وضعها مسبقا استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وشدد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، على استمرار عمل مديري محطات ومديري المعامل، والعاملين بالخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية بجميع أفرع الشركة، وجاهزية فرق الصيانة والشبكات، لإدارة التشغيل والصيانة.

وأضاف أن استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب، ومتابعة الأعطال الطارئة، وحلها فورا، كما تم تقسيم فريق المناوبة، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتصدي لأى مشكلات بالقطاع، وضمان وصول المياه النقية إلى جميع المواطنين، والتنسيق الكامل مع إدارة المشروعات بالشركة لاستمرار الأعمال الضرورية والقومية دون توقف، حتى يمكن للشركة الانتهاء من الأعمال التي تقوم بها طبقا للجدول الزمني.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن إدارة المعامل بالشركة تعمل بكامل طاقتها، بجميع فروع الشركة لضمان جودة المياه، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع شركة الصرف الصحي.

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