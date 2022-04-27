الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سباق الـ ٣ كم.. مفاجأة مدينتي هاف ماراثون ٢٠٢٢ لسكان مدينتي والرحاب

جريدة الدستور

 

تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تشجيع سكان مجتماعاتها العمرانية على ممارسة الرياضة،  حيث تستعد المجموعة بالتعاون مع شركة "تراي فاكتوري"، لإطلاق الدورة الثانية لـ "مدينتي هاف مارثون" Madinaty Half Marathon ، عقب النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها الأولي العام الماضي .

ويتميز مدينتي هاف ماراثون هذا العام باستحداث سباق الـ ٣ كم ، والذي يناسب مختلف الفئات العمرية وجميع أفراد العائلة، ويضم أيضا فعاليات كثيرة وفقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجأت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون .

وينطلق "مدينتي هاف ماراثون" يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم ، وهم سباق الـ ٥ كيلو، الـ ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو، والاضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ ٣ كيلو .

وخصصت مجموعة طلعت مصطفى مسارات للماراثون داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

ويقوم على تنظيم الهاف ماراثون شركة "تراي فاكتوري" ، واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية، وتعتمد في المسابقة علي استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولي مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم في بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.

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