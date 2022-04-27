الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عائشة بن أحمد بين ذكرياتها مع شريف المالكي وحبها المخفي لهاني سلامة

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

ينتظر متابعو مسلسل ملف سري، حلقة اليوم، أملين أن تنسى عائشة بن أحمد، والتي تجسد دور شخصية مريم المالكي، حبها وذكرياتها مع شريف المالكي خطيبها، الذي قتل، والذي كان يلعب دوره الفنان محمود حجازي، لتدخل حالة من القلق والرهبة النفسية، وتتذكر رفض والدها زواجها منه، وقناعتها التي كانت ظاهرة، وحبها له، وتتذكر كواليس اتهامها في قضية غسيل الأموال التي وطبعا فيها شريف المالكي، لتكتشف حقيقة استغلاله لها.

إلا أن ذاكرتها تشوش لحبها للمستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، وذلك لأنها نشأت بينهما علاقة حب، لم يستطع أي منهم الاعتراف بها، حتى الآن، ولكن الجمهور ينتظر لخطة الاعتراف التي تجمع هاني سلامة بعائشة بن أحمد. 

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال الشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

عبد العزيز مادلين طبر محمد محمود DMC محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز قناة المحور مسلسل ملف سرى

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