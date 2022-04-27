الأربعاء 27 أبريل 2022
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الدين لله

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟ وأخر موعد لإخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

يتساءل الكثير من المسلمون عن حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر، وذلك قبيل عيد الفطر 2022، ويحاول البعض إرسال زكاة الفطر 2022 إلى الدول الأخرى التي تعاني من وجود فقراء أو بها ظروف الحرب، مثل الصومال وغيرها من الدول.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير الإجابة عن سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟.

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، عن سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟.

وقال الدكتور علي جمعة، إن الأصل في زكاة الفطر 2022 أن تخرج في بلدها، سواء كانت مصر أو البحرين أو المغرب وخلافه، إلا أنه يجوز أن تخرج إلى بلد آخر إذا فقدت من يأخذها أو كنت في بلد ليس فيها مسلمين”.

وأضاف "جمعة" أن الله عز وجل شرع زكاة الفطر 2022 لحكمة وغرض غالي، وهو التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع.

وأن يسعى الإنسان على تهدئة نفسه من سؤال الناس، وحتى يفرح في العيد وتفرح أسرته التي يعولها، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال".

وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

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آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه "يُكرَه تأخيرُ زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد، فإن تأخَّر فلا تسقط ويجب إخراجها".

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وعن حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا، قال المفتي: "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".

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