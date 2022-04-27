الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء»: تغريدات في دوامة التغيير.. ماذا بعد شراء إيلون ماسك لتويتر؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد بعنوان "تغريدات في دوامة التغيير.. ماذا بعد شراء إيلون ماسك لتويتر؟"، يرصد فيه أبرز التحليلات والتغيرات المتوقعة بعد إتمام الصفقة المثيرة للجدل. 

ووعد إيلون ماسك بتوفير مساحة أكبر لحرية التعبير على المنصة، فضلا عن مساحة أكبر لحرية التعبير على المنصة، بينما تتخوف منظمات حقوق الإنسان من تلك الخطوة؛ حيث سيؤثر غياب عمليات المتابعة وإدارة النشر على زيادة خطاب الكراهية. 

عملية شراء المنصة أعطت لتويتر صفة "الشركة الخاصة" بعد أن كان يتم تداول أسهمها بصفتها "شركة عامة"؛ سينتج عن ذلك حرية أكبر في زيادة أرباح المنصة من الإعلانات بعيدًا عن المعايير السياسية والأخلاقية.

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء إنفوجرافيك تغريدات في دوامة التغيير ماذا بعد شراء إيلون ماسك لتويتر

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وائل لطفي

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