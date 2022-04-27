الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية وإلغاء الإجازات استعداداً للعيد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لدور الانعقاد الحادي والثلاثون لسنة 2022، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء عمر إدريس ، المستشار القانوني ، ونائب عن المستشار العسكرى  للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، واستهل محافظ المنوفية لقائه بإصدار حزمة توجيهات مشددة في ضوء تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين الأخير، وهنأ المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية وجموع شعب المنوفية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدقيقة خلال إجازة عيد الفطر لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضى الزراعية ، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة وإتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً اليوم، وكذا التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومى بأخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية ، وجدول " تناوب عمل " برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أول بأول.

كما أصدر محافظ المنوفية توجيهاً عاماً بإلغاء كافة الأجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة ، ووجه وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد وعدم إنتظار السير في الإجراءات الروتينية وتحرير محاضر تبوير فوراً أثناء بدء تشوين مواد البناء.

فيما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والتموين بضبط ومصادرة أية كميات من الأقماح المتداولة بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية ، وتفعيل أعمال اللجان المشكلة برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية ممثل عن الزراعة لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين  لتحقيق المستهدف ، فضلاً عن القيام بالمتابعات الميدانية للصوامع لتقديم الدعم اللوجستى وشن حملات رقابية على المطاحن الخاصة لحوكمة منظومة التوريد ، فيما كلف المحافظ  وكيل وزارة الزراعة بتحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد المحصول للبدء في تفعيل القرارات الوزارية بمنعهم من الحصول على الدعم اللازم، مع صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين أول بأول لتحقيق المستهدف كون عملية التوريد هذا العام أمناً قومياً وموسماً إستثنائياً للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتبني الرؤى والأفكار الغير تقليدية ووضع المقترحات والابتعاد عن العمل النمطي قائلاً " عاوزين موظفين مبدعين وليسوا مؤديين " مع ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة ووضع آليات للحفاظ على ما تم تنفيذه من إنجاز ات بالمشروعات التنموية حفاظاً على المال العام.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التوسع في إقامة المعارض والشوادر وتزويدها بالكميات المعروضة حتى نهاية العام بهدف تلبية جميع احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية لهم بأسعار مخفضة، وأكد المحافظ على أن تلك المعارض ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

العسكري العيد المنوفية وزارة الزراعة خدمات اجراءات تعليم قمح

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