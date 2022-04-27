الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران بورسعيد يزور كنيسة الشهيد مرقوريوس أبوسيفين والشهيدة دميانة

الأنبا تادرس
الأنبا تادرس

احتفلت إيبارشية بورسعيد بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة بورسعيد مظاهر الاحتفال.

وقال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي إنه صلى الأنبا تادرس مطران الإيبارشية القداس بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبوسيفين والشهيدة دميانة وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد  بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء  أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومدير الأمن اللواء حسني عبد العزيز والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا تادرس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وحضر محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان وعدد من قيادات المحافظة، جانبًا من القداس وقدموا التهنئة لنيافة الأنبا تادرس  بالعيد.

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