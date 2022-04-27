أسقف إيبارشية ميت غمر يستقبل المهنئين بأعياد القيامة والخماسين

استقبل الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومدير الأمن اللواء سيد سلطان والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.

أضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

كان نيافة الأنبا صليب قد صلى قداس العيد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

وقالت الصفحة الرسمية لبطريرك السريان الأرثوذكس، إنه وتقديرًا منه للخدمة الكبيرة التي يقوم بها عمال النظافة في منطقة دمشق القديمة، وبمناسبة قدوم عيد العمال، دعا قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني عمال النظافة إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم، في مقرّ البطريركية في باب توما بدمشق.

‎حضر أيضًا صاحبا النيافة المطرانان: مار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

‎وجّه قداسته كلمة شكر فيها العمّال على تعبهم لإبقاء المدينة نظيفة وتفادي انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة إذ ظلّوا يقومون بعملهم رغم المخاطر المحيطة وقد قدّم العديد منهم التضحية الكبرى أثناء أدائهم لعملهم.