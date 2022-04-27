الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف إيبارشية ميت غمر يستقبل المهنئين بأعياد القيامة والخماسين

الانبا صليب
الانبا صليب

استقبل الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومدير الأمن اللواء سيد سلطان والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.

أضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

كان نيافة الأنبا صليب قد صلى قداس العيد  بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

وقالت الصفحة الرسمية لبطريرك السريان الأرثوذكس، إنه وتقديرًا منه للخدمة الكبيرة التي يقوم بها عمال النظافة في منطقة دمشق القديمة، وبمناسبة قدوم عيد العمال، دعا قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني عمال النظافة إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم، في مقرّ البطريركية في باب توما بدمشق.

‎حضر أيضًا صاحبا النيافة المطرانان: مار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

‎وجّه قداسته كلمة شكر فيها العمّال على تعبهم لإبقاء المدينة نظيفة وتفادي انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة إذ ظلّوا يقومون بعملهم رغم المخاطر المحيطة وقد قدّم العديد منهم التضحية الكبرى أثناء أدائهم لعملهم.

الانبا صليب الأنبا صليب أسقف ميت غمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2022 في مصر وتوقيت صلاة العيد الصغير

بعد زيارة السيسي.. ما هي مقتنيات الرسول في مسجد الحسين؟

تجديد حبس حارس عقار في سرقة مقاول بالبساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 جنود جراء القصف الإسرائيلي على دمشق