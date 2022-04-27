رئيس الأسقفية: قرارات الرئيس في احتفالية ليلة القدر طفرة بمجال التنمية

شارك دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية باحتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

من جانبه أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية مؤكدًا على تقديره للعلاقات التي تجمعه بكليهما.

وقال في بيان له: انتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الطفرة الهائلة في مجال التنمية لاسيما مشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري بالإضافة لحرص الرئيس على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وقال رئيس الأساقفة إن المشاركة في تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الأخوة المسلمين بحلول ليلة القدر أقدس أيام شهر رمضان المبارك.

وكان قد شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، امس الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة الأطياف المصرية.

وقال رئيس الإنجيلية تعليقا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في إفطار الأسرة المصرية: تتضمن القرارات رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني، ما حققته القيادة السياسية في استقرار المجال العام يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص، ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطني سياسي مبدع.

وتابع، نثمن قرار فخامة الرئيس في استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حتى نهاية العام الجاري، والذي تشارك فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع ٢٢ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية «خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها».