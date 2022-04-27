مطروح تستعد لموسم الصيف السياحي.. و «شعيب»: نستفيد من تجارب الأعوام الماضية

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الصيف، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائبه، العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وكلاء الوزارات، رؤساء ومديرى الأجهزة الامنية والتنفيذية.



وأكد المحافظ على اهمية الاستفادة من تجارب الاعوام الماضية والتعاون بين جميع الجهات كل فيما يخصه لتوفير مزيد من الخدمات والارتقاء بها ،مشدداً على منع العشوائيات مع الإسراع في انهاء الاعمال والاستعدادات بشوارع وطرق المدينة لتيسير حركة المواصلات والمواطنين .



وخلال الاجتماع تم عرض استعدادات مركز ومدينة مرسى مطروح في رفع كفاءة الشواطئ حيث جارى توريد عدد٩ دورات مياه فيبر جلاس بالشواطئ ورفع كفاءة سور الكورنيش لمسافة ٧كم، بالاضافة الى التنسيق لرفع كفاءة مسرح الشاطئ وتشغيله لعرض الانشطة الثقافية والفنية لاسعاد أهالى المحافظة وزائريها ورفع كفاءة ودهان الارصفة والبلدورات ومراجعة اعمال الإنارة وصيانة الكشافات مع توفير المهمات اللازمة ،وتوافر صناديق القمامة وتوزيعها حيث جارى توريد ٤٥٠ صندوق بلاستيك بالإضافة ٥ مكابس و٣ حاويات .



وشدد المحافظ على منع الاشغالات على الشاطئ حيث مخطط تخصيص أماكن للاشغلات مع منع زيادة الاشغالات في الجانب الغربي للكورنيش عن ٥٠ اشغال فقط مع مسافة لا تقل عن ٣ متر بين كل اشغال واخر ،بما لا يمنع رؤية البحر ، مع تحديد نموذج للأكشاك من حيث الشكل العام والارتفاع ووضع ضوابط للاشغالات وقرعة الاختيار ، بالاضافة الى معرض المشغولات البيئية واليدوية لشباب مطروح بجوار مسرح الشاطئ.

ووجه بدراسة استغلال ألسنة حماية الشواطئ مع تحديد نوع الاشغال بما لا يلوث المكان او يؤثر على البيئة والانتهاء من مراجعة تجهيز الأسواق الحضارية خاصة بعلم الروم ومدخل المدينة وأمام سوق ليبيا لمنع اى إشغالات للباعة الجائلين بشوارع وسط المدينة مع تنظيم حملات المرافق الدورية لمنع اي إشغالات وازالتها عقب أجازة العيد مباشرة و العمل على زيادة أعداد العمال بادارة تحسين البيئة

بالإضافة الى تكثيف حملات التفتيش والرقابة الصحية والتموينية على الاسواق والسلع ومنع اى تجاوزات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع اى تجاوزات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

وأوضح الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى انه سيتم الانتهاء من توصيل خط المياه الرئيسى القادم من العلمين نهاية مايو القادم مع زيادة كميات ضخ المياه به من ٩٠ الى ١٠٠ الف م٣/ اليوم مع اضافة جزء من مياه محطة تحلية مياه البحر بالضبعة والعلمين وصولا الى مرسي مطروح حيث يجرى حاليا حفر وتطهير جميع الخزانات على طول الساحل وعمل اغربة جديدة كما في الضبعة وقرية جلاله ،بالإضافة الى صيانة سيارات نقل المياة واضافة ١٥ سيارة قريبا للخدمة بعد اعادة صيانتها منها ١٠ سيارات مياه و٥ كسح صرف صحى.



