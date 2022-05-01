الأحد 01 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كريم البربري يشارك برواية «فى رحاب العُزلة» بمعرض إسكندرية للكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية
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يشارك الكاتب كريم جمال البربري فى معرض إسكندرية للكتاب بروايته "فى رحاب العُزلة"، والذى من المقرر إقامته الصيف المقبل بأرض الكوتة في مدينة البحر الأبيض.
يأتى ذلك بعد أن شاركت الرواية فى معرض الكتاب الدولي بدورته الماضية وحققت نجاحًا ملحوظًا.
وأكد الكاتب كريم البربري أن رواية "في رحاب العُزلة" ذات طابع اجتماعي تقع في ١٤٠ صفحه وتحكي عن فتاه فقدت أسرتها كامله في حادث مأساوي وقررت أن تعيش بمفردها  فكيف يمكنها أن تتأقلم وما الذي يمكن أن يحدث لها مع تجربة العيش وحيده كلياً دون أي مساعده من أحد.
وأضاف أنها مع مرور الوقت كانت قد قررت أن تنهي حياتها بكل بساطه عن طريق إلقاء نفسها في البحر لتموت غارقه ولكن هنا وفي نفس اللحظه التي قررت أن تنهي حياتها فيها ظهر عمر الشاب الذي كان له دور كبير بعد ذلك في مساعدتها علي الخروج من حالة الإكتئاب التي كانت تمر بها بعد فقدانها اسرتها في هذا الحادث الأليم.
يذكر أن الكاتب كريم جمال البربري أثبت أنه موهبة صاعدة حيث أنه بدأ في الكتابه منذ عام 2018، وصدر له رواية "سرطان الحب" ورواية "في رحاب العُزلة" التى شارك بها فى معرض الكتاب بدورته الماضية، ومازال يسعي لتقديم المزيد من الإنجازات التي تضاف له في مسيرته القادمه.

الكاتب كريم البربري فى رحاب الع زلة معرض الكتاب الدولي معرض اسكندرية للكتاب

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الشاطر.. والمقاتل

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