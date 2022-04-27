الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 109 أطنان مواد غذائية ضمن 1198 قضية تموينية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة موسعة استهدفت ضبط الأسواق وفرض الرقابة والجودة على السلع والأسعار.

أسفرت عن ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة من بينهم 4 قضايا حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت «109,304 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 3 طن أسمنت»، 291 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 252,529 طن "دقيق، زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أسماك، أعلاف، أقماح"، 15180 عبوة تونة، 143694 عبوة مستحضرات تجميل، 1997 عبوة سجائر، 42500 قطعة مستلزمات طبية، 15 اسطوانة بوتاجاز، 15 طن "أسمنت".

كما تم ضبط 385 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 10 قضايا دقيق مدعم "تصرف"، 10 قضايا دقيق مدعم "تجميع"، قضية بيع خبز بأزيد من السعر، 139 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 107 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 64 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 18 قضية توقف عن الإنتاج، 36 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت 13,900 طن دقيق "بلدى"، 1210 أرغفة.

وضبط 14 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 9,650 طن "دقيق" - 1,940 طن "سكر، أسمدة"، 1080 عبوة زيت تمويني، 5000 لتر "سولار، بنزين" حيث بلغ إجمالى المضبوطات 391,423 طن، 1997 عبوة سجائر، 1080 عبوة زيت تموينى، 15 إسطوانة بوتاجاز، 5000 لتر "سولار، بنزين" ، 42500 قطعة مستلزمات طبية، 15180 عبوة تونة، 143694 عبوة مستحضرات تجميل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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