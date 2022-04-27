الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أم وابنتها صدمتهما سيارة مسرعة في الدقهلية

جثة
جثة

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر دهسهما من سيارة مسرعة أثناء عبور طريق "بلقاس-جمصة" في محافظة الدقهلية وفرت هاربة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس جمصة أمام قرية الرزقة ومصرع اثنين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع سيدة تدعى هدى أبو المعاطي وابنتها منى جمال من قرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس، حيث كانوا عائدين من عزاء بدمياط، وأثناء عبورهما الطريق أمام قرية الزرقة صدمتهما سيارة مسرعه وفرت هاربة وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

سيدة وابنتها سيارة مسرعة بلقاس جمصه محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الإعدام لـ ربة منزل و«ضرتها» في «مذبحة المرج»

الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة لمرض التهاب الكبد الحاد المجهول

الرئيس السيسي يهنئ جنوب إفريقيا بيوم الحرية.. وتوجو بالعيد القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 جنود جراء القصف الإسرائيلي على دمشق

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة