مصرع أم وابنتها صدمتهما سيارة مسرعة في الدقهلية

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر دهسهما من سيارة مسرعة أثناء عبور طريق "بلقاس-جمصة" في محافظة الدقهلية وفرت هاربة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس جمصة أمام قرية الرزقة ومصرع اثنين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع سيدة تدعى هدى أبو المعاطي وابنتها منى جمال من قرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس، حيث كانوا عائدين من عزاء بدمياط، وأثناء عبورهما الطريق أمام قرية الزرقة صدمتهما سيارة مسرعه وفرت هاربة وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.