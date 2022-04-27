زيارة رعوية لسكرتير المجمع المقدس لكنيسة البساتين

قال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي إنه صلى نيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القديس بولس الرسول بالبساتين وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمتها وأعداد كبيرة من الشعب.

أضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه انتهى القداس بعد منتصف الليل.

هذا و ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا الكاثوليك، احتفلت كنائس الإيبارشية، بعيد القيامة المجيد مثل كنيسة السيدة العذراء بأبوان، كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وكنيسة السيدة العذراء بجاهين.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس الصلوات الأب بيشوي ثانان، بمعاونة الشماس الإكليريكي ميخائيل صبحي، والأب أنطون فؤاد، بمشاركة الأب إبرام ماهر، وكيل الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، رعاة الكنائس المذكورة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بمشاركة الأب مكاريوس فريد. تضمنت الصلاة إقامة دورة القيامة، وذلك في جو من الفرح والبهجة بقيامة الرب يسوع من بين الأموات.