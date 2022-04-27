«باسف» توقف جميع أعمالها في روسيا وبيلاروس

تعتزم مجموعة "باسف" الألمانية، وهي أكبر شركة للصناعات الكيماوية في العالم، وقف معظم أعمالها في روسيا وبيلاروس بحلول مطلع يوليو المقبل بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة "داكس" اليوم الأربعاء، أنها ستستثني من الوقف الأعمال الخاصة بدعم إنتاج المواد الغذائية، لأن الحرب تنطوي على مخاطر التسبب في أزمة غذاء عالمية.

وفي مطلع مارس، أعلنت باسف بالفعل أنها لن تبرم أي صفقات جديدة في البلدين.

وبحسب البيانات، يعمل لدى الشركة حاليًا 684 موظفًا في روسيا وبيلاروس، وستستمر الشركة في دعم الموظفين حتى نهاية عام 2022، وتقوم الشركة حاليًا بإعداد خطط للوقف المنظم للأنشطة في روسيا وبيلاروس، وفي عام 2021 شكلت أعمال باسف في روسيا وبيلاروس حوالي 1% من إجمالي مبيعات المجموعة.