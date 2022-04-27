الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة «أمان سيوة» بمشاركة 50 متطوعًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت فعاليات قافلة أمان سيوة ضمن فعاليات سلسلة قوافل أمان التي تنفذها وترعاها مؤسسة "أنت الخير" تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.  

واستقبل محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، ونقل تحيات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لأعضاء القافلة بحضور أحمد باغي، سكرتير المركز، وعثمان عبدالخالق، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة، و أبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين. 

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وأوضح رئيس مدينة سيوة، أن القافلة انطلقت اليوم بعد استقبال 50 متطوعًا من 9 محافظات بجمهورية مصر العربية، حيث تستمر فعاليات القافلة حتى 29 إبريل الجاري. 

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وأضاف أن مؤسسة "أنت الخير" توزع المساعدات على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف المؤسسة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال تركيب 75 سقف وتوزيع 15 جهاز عروسة بالأجهزة الكهربائية بالإضافة لعدد  12 بوتاجاز و4 غسالات و4 ثلاجات للأسر المستحقة حالات عينية للأسر وغير قادرين. 

وأشار إلى أنه سيتم توزيع 35 سريرًا بالمرتبة و300 شنطة غذائية بالإضافة لذبح عجلين و3 خروف وتوزيع اللحوم على المستحقين بمختلف قرى سيوة. 

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جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي ضوء الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية. 

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محافظ مطروح الاجهزة الكهربائية الأسر الأولى بالرعاية جمهورية مصر العربية توزيع اللحوم مطروح

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وائل لطفي

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