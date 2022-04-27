الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع اسعار السكر عالميا وثبتها في السوق المصري عند تاجر الجملة

تراجع أسعار السكر عالميا وثباتها في السوق المصري عند تاجر الجملة

السكر
السكر

ثبتت أسعار السكر، لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022، وذلك عقب آخر زيادة شهدتها، بمقدار 50 جنيهًا في الطن.

كما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الثبات عند نفس مستوياتها المرتفعة ،أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) تراجعًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء في بورصة نيويورك، وانخفضت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) ببورصة لندن، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

أسعار السكر للجملة اليوم

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 9,850 جنيهًا للطن، كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 15,000 جنيه، واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 15,000 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 11 جنيهًا.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية
أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك
تراجعت هامشيًا العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في تداولات منتصف جلسات الأسبوع، حيث سجل عقد مايو نحو 18.81 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.18 سنت، وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض هامشيًا عقد يوليو بنسبة 1%، ليسجل 18.74 سنت للرطل أي بمقدار هبوط 0.19 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن
هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، في بورصة لندن للسلع، حيث انخفض عقد تداول شهر أغسطس، ليصل إلى 518.80 دولار للطن، بمقدار تراجع 1.70 دولار، أي بنسبة 0.33%.

وتراجع عقد تداول أكتوبر، ليسجل 511.60 دولار للطن بانخفاض قدره 1.70 دولار.

و أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 4.5 شهرًا، وأن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، من خلال افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الأراضي المنزرعة من القصب و البنجر، علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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