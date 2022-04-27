الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

"السيسي" يضع النقاط على "بسم الله الرحمن الرحيم" المنقوشة على ضريح "الحسين"

جريدة الدستور

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النقاط على جملة "بسم الله الرحمن الرحيم"، المنقوشة على ضريح الإمام الحسين، خلال تفقده أعمال تطوير وتجديد المسجد.

كما تفقد الرئيس مقتنيات الرسول والصحابة بمسجد الحسين، واستمع إلى شرح مفصل حول هذه المقتنيات، وحول طرق تجديد المسجد بما يضمن الحفاظ على تاريخها وقيمتها الأثرية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد افتتح، صباح اليوم الأربعاء، مسجد الإمام الحسين بعد تطويره، بمشاركة سلطان طائفة البهرة الهندية.

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