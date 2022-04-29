الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد البلوشي يستعد لمعرضه الجديد «عودة روح»

محمد البلوشي
محمد البلوشي

يستعد المصور والفنان التشكيلي محمد البلوشي لمعرضه الفني الجديد «عودة روح»، المقرر أن يفتتحه عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بأحد الجاليريهات في الزمالك.

المعرض يضم ما يقرب من ٥٠ لوحة مختلفة رصدها الفنان بعدسته خلال رحلته مع التصوير على مدار سنوات عدة، في محافظات مختلفة، ودول مختلفة.
المعرض يحكي عن التراث والعادات والتقاليد المتنوعة التي تختلف من مكان لآخر ومن دولة لأخرى.

وقال محمد البلوشي إن المعرض يهدف إلى الحفاظ على التراث والحرف التقليدية وإعادة إحيائها من الإندثار، لافتا إلى أن مثل هذه الحرف تعد تاريخ إنساني يجب أن يستمر.

محمد البلوشي معرض فني فنون تشكيلية

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