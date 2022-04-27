تمكنت الإدارة العامة للمرور، من تيسير حركة المرور أعلى محور 26 يوليو عقب نشوب حريق في سيارة وتوقف حركة الطريق في اتجاه ميدان لبنان بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، فيما انتقلت سيارة إطفاء وتمت عملية الإخماد ولم ينتج عنه أى مصابين.



وقام رجال المرور بعمليات سحب للكثافات، لحين إعادة تنظيم حركة السيارات التى تأثرت فى الاتجاهين. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بحريق سيارة تسبب فى كثافات مرورية.

على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.