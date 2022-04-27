الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على نقيب محامي دمياط

متهمين
متهمين

بدأت النيابة العامة في دمياط، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة التطاول والاعتداء على نقيب المحامين بدمياط أثناء تواجده داخل بنزينة شهيرة بدمياط الجديدة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقام نقيب المحامين بإخطار مديرية أمن دمياط بالواقعة، وانتقلت قوة من رجال قسم شرطة دمياط الجديدة لموقع البلاغ فى حضور عدد كبير من المحامين المتضامنين مع نقيبهم.

وتم تشميع البنزينة وإلقاء القبض على 4 أشخاص المتهمين بالتعدى والتطاول واستعراض القوة والبلطجة.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة بمحكمة شطا، للتحقيق فى الواقعة .

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