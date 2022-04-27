المبعوث الأمريكي: مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقدم نهجًا أكثر تمثيلًا للشعب

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، إن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقدم نهجا أكثر تمثيلا للشعب اليمني.

وأضاف كينج -في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء- أن "عددًا من الأفراد الذين هم في تنافس محتدم مع بعضهم البعض اجتمعوا لإظهار الوحدة".

وأشار إلى مليشيات الحوثي نفذت حوالي 400 هجوم عبر الحدود ضد السعودية والإمارات العام الماضي، مشددا على أهمية الهدنة وضرورة وفاء الأطراف بالالتزامات التي تعهدوا بها للشعب اليمني، وأيضا للمجتمع الدولي.