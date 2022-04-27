ما أحكام صدقة الفطر والفرق بين صلاتي التهجد وقيام الليل؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على بعض الأسئلة التي وردتها نقدمها لكم مع رد الإفتاء في التقرير التالي:

ما هو فضل صدقة الفطر؟.

• طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث.

• طُعمةٌ للمساكين وإغناء لهم عن السؤال.

ما هي أحكام صدقة الفطر؟.

• واجبةٌ على كل مقتدر.

• تُخرج عن الصغير والكبير، الذكر والأنثى.

• يجوز إخراجها من أول رمضان.

• آخر وقتها قبل صلاة العيد.

• تُخرج حبوبًا، والأفضل كونها مالًا.

ما هو فضل ليلة القدر؟

• خير مِن ألف شهر.

• الملائكة تتنزل فيها بالخير والبركة والرحمة.

• الله أنزل فيها القرآن.

• مظنة قبول الدعاء.

أجر قيام ليلة القدر:

• مَن قامها غفر له ما تقدَّم من ذنبه.

• مضاعفة الثواب فيها إلى ما شاء الله.

• مَن أدركها نال مِن حظوظ الدنيا والآخرة.

ما هي فوائد الصوم الاجتماعية؟

• تحقيق المُساواة بين الجميع.

• المشاركة بين جميع الطبقات بشعور الجوع فيه إشعار بلزوم العطف على المحتاج.

• أداء الحقوق المالية الواجبة في أموال الأغنياء إلى الفقراء.

• تنظيم المعيشة.

• صوم الجميع فيه إشعار بتحقيق وحدة المسلمين.

ما هو أجر الصائم؟

ما من عبد يصوم من شهر رمضان يومًا محتسبًا إلا أعطاه الله تعالى سبع خصال:

• يذوب اللحم الحرام من جسده.

• ويقربه من رحمته.

• ويعطيه خير الأعمال.

• ويؤمِّنه من الجوع، والعطش.

• ويهوِّن عليه عذاب القبر.

• ويعطيه الله نورًا يوم القيامة، حتى يجاوز به الصراط.

• ويعطيه الكرامات في الجنة.

ما الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل؟

صلاة التهجد تتميز عن صلاة قيام الليل بأنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وصلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

ما الذي يبج أن يراعى في المسجد؟

• آداب المسجد.

• عدم التشويش على المصلين.

• أَكْثِر مِن الذِّكْر ما دمت في بيت الله.

ما هي خصوصيات رمضان؟

• خصَّ الله تعالى شهر رمضان بتنزيل القرآن.

• جُعِلت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

• جُعل مكانًا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام.

• شُرِّف بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام

ما هو وقت إخراج الفدية؟

• يجوز إخراجها كل يوم بيومه.

• ويجوز أن تقدَّم على طلوع الفجر الذي يفطر فيه.

• ويجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملة في آخر الشهر.

ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان؟

ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ما الذي يعين على الخشوع في قيام شهر رمضان؟

• تذكُّر الثواب العظيم في فضل قيام شهر رمضان.

• الإقبال على الصلاة بأحسن هيئة.

• التذكُّر بأنك بحضرة الملك سبحانه.

• التفكُّر فيما يُقرأ من القرآن.

• الإكثار من الدعاء.

• عدم الالتفات إلى شيء خارج الصلاة.

• صلِّ صلاة المودِّع، كأنها آخر صلاة.

ما هي الأشياء التي لا تفسد الصيام؟

• الاحتلام.

• الأكل والشرب ناسيًا.

• العطور والروائح.

الكفارة لا تجب إلا بشرطين:

• أن يكون سبب الفطر الجماع.

• أن يقع الجماع في نهار رمضان.

لماذا فرض الصيام؟

• زيادة التقوى للمسلمين.

• تعويد النفس على الصبر والتحمل.

• معرفة قدر نعمة الطعام والشراب.

• زيادة صحة للبدن.

• اشتماله على أنواع من العبادات الكثيرة.

كيف يمكن الخروج من رمضان مغفور الذنب؟

• اصْدُقِ الحديث.

• لا تغتبْ أحدًا.

• أَطِبْ مطعمك.

• حافظْ على الفرائض.

• داومْ على الذكر وقراءة القرآن.

• أكثرْ من الاستغفار.