الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على أخطر تاجر مخدرات بسوهاج

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات ومبالغ مالية من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة، وبندقية الية وطلقات نارية وسيارة ملاكي أرقام محددة وهاتف محمول.

البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد السيد حسب النبي، رئيس المباحث، مفادها قيام “ح.ث”، 36 عامًا، عاطل، ويقيم دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية “مخدرات”، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا “تبديد – إيصال أمانة” والسابق اتهامه في 7 قضايا “ضرب – سرقة – تبديد  سلاح ناري”، آخرها قضية حيازة سلاح دون ترخيص ويقوم المذكور بالاتجار فـي المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز البلينا، استهدفت المذكور بمنزله، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من مادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 250 جرام - بندقية آليه وعدد 15 طلقة - مبلغ 150 ألف جنيهًا وسيارة ملاكي ماركة دايو تحمل لوحات معدنية وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع وتأمين عمليات البيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

 

أمن مخدرات تحقيق شرطة ضرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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