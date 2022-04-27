تشييع جثمان الطفل ضحية حادث تصادم أسوان الـ7 إلى مثواه الأخير

سلم جثمان الطفل توماس صموئيل، ضمن ضحايا حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان إلى أهله وذويه، وذلك بعد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء فترة تلقيه العلاج بمستشفى أسوان الجامعى.

وشيع ذوي الطفل جثمانه إلى مثواه الأخير، ليلحق بأهله الذين لقوا مصرعهم أيضًا بنفس الحادث الآليم، وذلك بعد انتهاء من احتفالات شم النسيم.

وبذلك وصل إجمالى الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالغاز بأخرى بيجو أعلى كوبري فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، لـ7 أشخاص بعد وفاة الطفل، وجميعهم أقباط.

وما زال حتى الوقت الحالي طفل أخر مصاب إثر نفس حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى الجامعى.

جدير بالذكر أن أمس الثلاثاء، صرحت النيابة العامة بمركز كوم أمبو بدفن جثامين الـ 6 جثث الذين لقوا مصرعهم اثر حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري فارس بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وذلك تشييع جثامينهم إلى مثواها الأخير.

وتواجد في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء أمام مشرحة مستشفى كوم أمبو، اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، لمتابعة تسليم الجثامين لذويهم، وتقديم واجب العزاء ومواساة أهالي الضحايا.

وتواجد العشرات من أهالي ضحايا الذين لقوا مصرعهم اثر الحادث الأليم الذي راح ضحيته 6 أشخاص من عائلتين من الأقباط وذلك بعد انتهاء من احتفالات شم النسيم.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى قرية فارس التابعة لدائرة المركز، بين سيارة ملاكي "بيجو'' وأخرى نقل ثقيل "تريلا" محملة بالغاز، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم أطفال، واصابة شخصين الموجودين بالسيارة البيجو، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، والمتوفيين إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت أسماء الذين لقوا مصرعهم وهم عائلتين أقباط "صموئيل :- أ"، و"مارينا. ش"، و"مارك.ص"، و"رامي. ص" و"باستا. ب"، و"بروجي.ر"، وجميعهم تم إيداع جثامينهم بمشرحة كوم أمبو، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتبين أسماء المصابين طفلين من أبناء العائلتين وهما: "بشوي. ر"، و"توماس، ص".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.