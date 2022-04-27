الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: معظم سكان الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا مرة واحدة على الأقل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجدت وكالة الصحة العامة في الولايات المتحدة في دراسة جديدة نُشرت أمس الثلاثاء أن 58% على الأقل من سكان الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا مرة واحدة على الأقل.

دفعت زيادة الشتاء بسبب متغير أوميكرون شديد العدوى معظم الحالات، حيث تضاعف العدد تقريبًا في غضون أشهر  وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

نمت العدوى بين سكان الولايات المتحدة من 33.5 في المائة إلى 57.7 في المائة من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022.

كان الدافع وراء الارتفاع القياسي في الارتفاع هو السفر والتجمعات في العطلات، والامتصاص البطيء لجرعات التعزيز الأولى، وإخفاق الوصول إلى الاختبارات على نطاق واسع.

راجع الباحثون عينات الدم من سبتمبر 2021 إلى فبراير 2022 ونظموا النتائج الشهرية حسب الفئة العمرية.

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ووجدوا أن 75% من الأطفال الأمريكيين أصيبوا بفيروس كورونا، مما يسلط الضوء على كيفية تأثر آخر السكان غير المحصنين في البلاد بالوباء.

بعد عدة تأخيرات ذكرت المنظمات الإخبارية الأسبوع الماضي أن إدارة الغذاء والدواء ستبدأ في مراجعة الموافقة على لقاحات Covid-19 للأطفال في يونيو.

بالمقارنة مع الشباب فإن ثلث البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أصيبوا بالعدوى، هذه المجموعة هي أيضًا الأكثر تلقيحًا ومن بين الأكثر استعدادًا لاتخاذ الاحتياطات.

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دعا مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الناس إلى البقاء على اطلاع دائم على لقاحاتهم، وتشجيع الجرعات المنشطة إن أمكن، يُسمح لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بالحصول على جرعة معززة ثانية.

فقط 30 % من سكان الولايات المتحدة حصلوا على جرعة ثالثة، أو جرعة معززة على الرغم من الأدلة على أن هذه توفر أفضل حماية ضد متغير Omicron السائد ومتغيراته الفرعية.

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