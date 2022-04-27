الرئيس السيسي يتفقد مقتنيات الرسول والصحابة بمسجد الحسين

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجد الحسين، بالإضافة إلى مقتنيات الصحابة رضوان الله عليهم.

كما استمع الجانبان إلى شرح مفصل حول هذه المقتنيات، وحول طرق تجديد المسجد بما يضمن الحفاظ على تاريخها وقيمتها الأثرية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مسجد الحسين، لافتتاحه، وذلك بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد.

وشهد المسجد خلال الفترة الأخيرة أعمال تطوير موسعة، شملت المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يشارك فى الافتتاح.

وأوضح المتحدث الرسمى، في بيان، أنه فى إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية.

ومن بين ذلك أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر". بحسب البيان.