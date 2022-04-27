الرئيس السيسي يتوجه بالشكر لسلطان طائفة البهرة بالهند خلال افتتاح مسجد الحسين

توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالشكر للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائماً.. أنت والوفد المرافق ليك”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح أعمال تجديد مسجد الحسين: "أشكر حضرتك، باسمى وباسم كل المصريين، على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مسجد الحسين، لافتتاحه، وذلك بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد.

وشهد المسجد خلال الفترة الأخيرة أعمال تطوير موسعة، شملت المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يشارك فى الافتتاح.

كما يشارك في الافتتاح عدد من الأمراء من أشقاء السلطان مفضل، وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر. بحسب ما أعلن المتحدث.

وأوضح المتحدث الرسمى، في بيان، أنه فى إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية.