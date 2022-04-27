بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد الانتهاء من أعمال التطوير

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أعمال تطوير مسجد الحسين، لافتتاحه، والتي شملت المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وبحسب السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، يشارك مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، فى الافتتاح، وعدد من الأمراء من أشقاء السلطان مفضل، وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر. بحسب ما أعلن المتحدث.

شاهد بث مباشر لأعمال افتتاح مسجد الحسين من هنا: