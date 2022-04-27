محمد فؤاد يواصل تألقه فى السهرات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)

يواصل النجم محمد فؤاد "فؤش" تألقه في إحياء السهرات الرمضانية ليعد الأكثر طلبًا في حفلات السحور والتي كان آخرها داخل أحد الفنادق بمدينة نصر بحضور عدد من نجوم الفن والرياضه والمشاهير.

وقدم النجم محمد فؤاد عدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة التي تفاعل معها الجميع، منها "كامننا"، "الليل الهادي"، "خدني الحنين"، "أنا لو حبيبك"، "ابن بلد"، وحرص علي شكر هالة مهران ونايل برودكشن لتنظيم الحفل.

كان ضمن الحضور المنتج إيهاب طلعت وحرمه المطربة شيرين وجدي، والفنان حازم سمير، والمطرب حسام حسني، وكابتن إسلام الشاطر، و دينا فاروق، وهالة مهران، وصناع الإعلام بنايل برودكشن.

ولد النجم محمد فؤاد في مدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس، وله من الأخوة 7، ومن الأخوات 3، نشأ على حب سماع الغناء الأصيل مثل: عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وأم كلثوم، و تنقلت عائلته بين أكثر من حي من أحياء القاهرة، وكان يغلب علي هذه الأحياء الطابع الشعبي البسيط، مما انعكس بشكل مباشر على شخصية محمد فؤاد في المستقبل، ونظرًا للتنقل بين أكثر من منزل، فقد التحق "فؤاد" بين أكثر من مدرسة في المرحلة الابتدائية، وعاش مع عائلته في أحياء العباسية، وحلوان، وعين شمس.

وكانت النقلة الحقيقية في حياة محمد فؤاد، والتي فتحت له أبواب الشهرة والنجومية العريضة من مصر والوطن العربي، جاءت من خلال الصدفة البحتة، وذلك خلال وجوده لمشاهدة فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف، وذلك بنادي الشمس الرياضي عام 1982، فبعد انتهاء حفل الفور أم، كان محمد فؤاد وشقيقه عبد العزيز وأحد أصدقائه "شريف الجدي" يهيمون بمغادرة النادي، وإذ بسيارة عزت أبو عوف تتوقف ليسألهم عن بوابة الخروج من النادي، فما كان من شقيق محمد فؤاد وصديقة إلا أن قالا لعزت أبو عوف وفي نفس الوقت: محمد صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه وتخليه يغني معاكو، وفُوجي محمد فؤاد بعزت أبو عوف ينظر إليه مطولًا، وينزل من سيارته، ويفتح شنطة السيارة ليخرج من الحقيبة كارت عليه أرقام تليفوناته وعنوانه.