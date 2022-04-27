الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جمعية الأطباء النفسيين الأردنية تعلق على قرار حبس محاول الانتحار

الانتحار
الانتحار

وصفت جمعية الأطباء النفسيين في نقابة الأطباء الأردنية مشروع القرار الذي ينص على معاقبة كل من يحاول الانتحار بالحبس، والذي كان أقره مجلس النواب، بأنه يفتقد إلى الأسس العلمية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس ” الروسية ، في بيان حول القرار، قالت جمعية الأطباء النفسيين الأردنية: "اننا كجمعية علمية متخصصة تتبع لنقابة الأطباء الأردنيين ومن منطلق مسؤوليتنا العلمية والاخلاقية، وانتمائنا الوطني العميق نعتبر ما تم اقراره مخالفا للأسس العلمية الصحيحة والمراجع المتخصصة التي تنظر للانتحار ومحاولات الانتحار كظاهرة تحتاج إلى استراتيجية وطنية تستند إلى العلم والمعرفة للتعامل معها على الوجه الامثل".

 

وأعرب البيان عن الأمل في أن يتم "التراجع عن هذا النص القانوني"، مشيرا إلى أن جمعية الأطباء النفسيين تضع خبرتها العلمية والأكاديمية تحت تصرف مجلس النواب" وكل الجهات المختصة للخروج بتشريعات مبنية على قواعد وأسس علمية متينة خدمة لأردننا الغالي".

 

 وكان مجلس النواب الأردني قد أقر مؤخرا، قانونا يفرض "عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، وصوت النواب لصالح القرار الذي يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".

اطباء جمعية الأردن الانتحار الأردنية لأطباء جمعية الأطباء الأطباء النفسيين

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وائل لطفي

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