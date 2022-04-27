كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.. مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

وقال الخبراء، إنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

الإسكندرية 26 15

وادي النطرون 31 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم 25 16

مطروح 21 15

السلوم 24 15

سيوة 34 15

بورسعيد 23 16

دمياط 24 16

الزقازيق 31 18

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 33 16

السويس 33 17

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 30 15

نخل 31 13

نويبع 33 20

طابا 31 19

كاترين 28 14

الطور 30 20

شرم الشيخ 35 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 34 18

بني سويف 35 18

المنيا 36 17

أسيوط 37 17

سوهاج 37 19

قنا 37 20

الأقصر 39 21

أسوان 39 22

إدفو 40 22

أبوسمبل 38 21

الوادي الجديد 39 21

شلاتين 32 19

أبورماد 33 20

حلايب 28 19

رأس حدربة 27 21