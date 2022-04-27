الصين تدعم منطقة نينجشيا بشمال غربى البلاد فى حماية حوض النهر الأصفر

قالت الصين إنها ستدعم منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي البلاد في تطوير منطقة تجريبية للحماية الإيكولوجية والتنمية عالية الجودة لحوض النهر الأصفر.

وأصدر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بيانًا حث فيه على بذل جهود لأخذ المياه في الاعتبار عند إدارة المدينة والأرض والسكان والإنتاج، مع اتباع مسار التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون بثبات.

وبحسب البيان، يلزم العمل الجاد لمعالجة المشاكل البيئية، والحفاظ على المياه والتحكم فيها، وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية، مع إحراز تقدم قوي في حماية النهر الأصفر.

وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الصينية خطة لتحسين الحفاظ على الموارد المائية واستخدامها في حوض النهر الأصفر، كجزء من جهود البلاد لتعزيز الحماية الإيكولوجية والتنمية عالية الجودة في المنطقة.

وأشارت الخطة إلى أنه وبحلول عام 2025، من المقرر أن يقل استهلاك المياه لكل 10 آلاف يوان (حوالي 1570 دولارًا أمريكيا) من الناتج المحلي الإجمالي في حوض النهر الأصفر عن 47 مترًا مكعبًا، بانخفاض 16 بالمائة عن مستوى عام 2020.