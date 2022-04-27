بكين تحذر واشنطن حيال تصريحاتها وممارساتها بالنسبة لتايوان

علّقت بكين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي أعلن فيها أن بلاده تعتزم تزويد تايوان بكل ما هو ضروري لحماية نفسها حال اتخاذ الصين أي خطوات أحادية الجانب.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: على الولايات المتحدة توخي الحذر في لغتها وأفعالها حيال تايوان حتى لا تتسبب في ضرر خطير للعلاقات الصينية الأمريكية.

وأضاف: "قضية تايوان شأن داخلي حصري بالنسبة للصين، ولا يسمح بالتدخل الخارجي فيه، وفي ما يتعلق بالقضايا التي تمس سيادة الصين وسلامة أراضيها ومصالحها الرئيسية الأخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع تنازلات منها".

وتابع: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتجنب إصدار إشارات كاذبة للقوى الانفصالية التي تدعم "استقلال تايوان" حتى لا تلحق ضررًا خطيرًا بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان".

و في وقت سابق اليوم ، حذر السفير الصيني لدى واشنطن، تشين قانج، من استخدام الأزمة الأوكرانية ذريعة لإفساد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، قائلًا إن القيام بذلك لا يخدم أي طرف الآن أو في المستقبل.

وفي مقال نُشر في مجلة "ذا ناشونال إنتريست"، قال تشين إنه على الرغم من أن العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا حققت تقدمًا كبيرًا في العقود الثلاثة الماضية، فإن البلدين ليسا حليفين، وعلاقتهما لا تستهدف دولا ثالثة.

وقال إن العلاقات الأمريكية الروسية، رغم ذلك، "تنزلق إلى حرب باردة جديدة، وهذا ليس في مصلحة الصين أو الولايات المتحدة أو روسيا، وليس ما تريد الصين رؤيته".

وأوضح أنه "في نهاية المطاف، لا تعني العلاقة الأسوأ بين روسيا والولايات المتحدة علاقة أفضل بين الصين والولايات المتحدة، وبالمثل، فإن العلاقة الأسوأ بين الصين وروسيا لا تعني علاقة أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا أيضًا، والأهم من ذلك، إذا تم إفساد العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، فإن هذا لا يبشر بالخير للعلاقات الروسية الأمريكية أو العالم".