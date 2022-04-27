الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تعلن عن مساعدات بقيمة 1.39 مليار دولار للقرن الأفريقى

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أن مؤتمر المانحين الذي تم تنظيمه في جنيف تمكن من جمع 1,39 مليار دولار لدول منطقة القرن الأفريقي، حيث تهدد موجة جفاف مستمرة ملايين الأشخاص بالمجاعة.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأموال التي تم جمعها ستخصص لمشاريع إنسانية وتنموية في إثيوبيا وكينيا والصومال التي تشهد "أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما".

وقالت الأمم المتحدة "مع الأموال التي تم التعهد بها اليوم، ستوفر الوكالات الإنسانية وجبات الطعام ومواد غذائية ومساعدات نقدية وصحية عاجلة، بالإضافة إلى الأعلاف والأدوية لمنع نفوق الماشية".

وذكرت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من 6 ملايين شخص في الصومال "يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد" بالإضافة إلى 3,5 مليون في كينيا و6,5 مليون في إثيوبيا.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن عدم هطول الأمطار التي طال انتظارها يرفع عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لمجاعة في القرن الأفريقي إلى 20 مليونا مع نهاية 2022.

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