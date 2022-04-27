الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكية تنجو من الإعدام قبل يومين من تنفيذ الحكم

حبل مشنقة
حبل مشنقة

قررت محكمة استئناف في تكساس تعليق تنفيذ حكم الإعدام قبل يومين من تنفيذه في الأمريكية ميليسا لوسيو على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها.

 

وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأمريكية - المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر ولدا، صدرت عن شخصيات شهيرة على رأسها كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها حدود الولايات المتحدة.

 

وتتولى محكمة أخرى في تكساس النظر في طلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.

 

ولا تزال لوسيو في الوقت الراهن في عنبر الإعدام رغم قرار وقف تنفيذ الحكم بها.

 

وأوضحت وكيلتها المحامية فانيسا بوتكين في مؤتمر صحافي أن وقف تنفيذ الحكم "خطوة أولى نحو محاكمة جديدة لها، لكنه لا يعني أن قرارا اتخذ بإجراء هذه المحاكمة، إذ لا تزال دونها مراحل عدة".

 

ووصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قرار تعليق تنفيذ الحكم بأنه "أفضل خبر على الإطلاق !".

 

ويؤكد وكلاء الدفاع عن لوسيو أن أدلة علمية جديدة تكفل تبرئتها، وأن شهادة زور أدت إلى إدانتها. ويصف المتعاطفون معها مقتل ابنتها ماريا بأنه حادث وليس جريمة قتل.

 

وقالت ميليسا لوسيو التي تدفع ببراءتها منذ 15 عاما "أشكر الله على حياتي"، مضيفة: "أنا ممتنة للمحكمة لمنحي فرصة العيش وإثبات براءتي والحصول على المزيد من الوقت لأكون أما لأولادي وجدة لأحفادي".

 

وأشار محاموها إلى أنها "بكت ولم تعد قادرة على الكلام" عند تبليغها القرار.

 

وقالت شقيقتها سونيا فالنسيا إن عائلة ميليسا باتت في انتظار عودتها إلى المنزل.

 

وعام 2007، عثر على ابنتها ماريا البالغة سنتين ميتة في منزلها، مع آثار كدمات تملأ جثتها، بعد أيام من سقوطها على السلالم.

 

وكانت حياة لوسيو، الأم لاثني عشر طفلا والحامل بتوأم، مطبوعة حينها باعتداءات جسدية وجنسية وبإدمان المخدرات وظروف غير مستقرة.

 

 واشتبه على الفور بضلوعها في ضرب الطفلة.

امريكية الإعدام الحكم تنفيذ الحكم من تنفيذ أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

«العائدون» الحلقة 25.. مجند داعشى: «مش مبسوط من حادث الأورام»

رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة «H3N8» لدى البشر فى الصين

الدفاع الجوى السورى يتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق

عصام شعبان عبدالرحيم: «اتعريت لما أبويا مات»

بعد أزمة الاعتكاف وصلاة التهجد.. الباز: إدارة الأوقاف للملف تنقصها الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية