الدفاع الجوى السورى يتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن مصدر عسكري قوله إن وسائط الدفاع الجوي السوري تمكنت منتصف ليل اليوم من التصدي لهجوم إسرائيلي برشقات من الصواريخ قادمة من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

وأفاد المصدر بأنه تم التصدي للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط معظمها.

وعلى صعيد آخر، نفت السفارة السورية في بيروت، تدخلها في الاستحقاق النيابي اللبناني المقبل، مجددة تأكيدها احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وقال السفارة السورية، في بيان اليوم: "تستمر بعض الجهات في الترويج لمزاعم حول تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب"، مضيفًا: "نؤكد مجددًا احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شئونه الداخلية"، مشدّدةً "على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصلها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية".

وأشار البيان إلى أن السفارة السورية لا تستغرب "مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباجندا والحملات المغرضة".

وأعربت السفارة عن أملها في أن "ينجح لبنان الشقيق في التصدي لاستحقاقاته الدستورية بعيدًا من محاولات التعطيل والتشويش ممن اعتادوا رهن أجنداتهم للخارج، وأن يشكل هذا الاستحقاق فرصة للبنان واللبنانيين للمضي نحو مستقبل فيه أمان واستقرار ونهوض وتنمية".

تجري الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد 15 مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فمن المقرر أن يجري يومي الجمعة أو الأحد السادس والثامن من الشهر المقبل ، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول التي يجري فيها الاقتراع.