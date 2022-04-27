أمير المصرى فى أولى تجارب القفز من الطائرة فى نجوم السماء

خاض الفنان أمير المصري أولى تجارب​ الاسكاي​ دايفينج​ في الأقصر بالحلقة السادسة والعشرين من برنامج نجوم السماء، وصرح أمير في البرنامج قبل القفز من الطائرة أنه مواليد القاهرة وعاش معظم حياته في لندن، ولكنه لم يشعر بالغربة عن مصر؛ بسبب حديثة باللهجة المصرية في المنزل مع عائلته.

وعن إحساس تجربة​ الاسكاي​ دايفنج​، صرح أمير: "أحلى إحساس بجد، ومصر من فوق عظيمة"، وأكد أن هذه ثاني زيارة له للأقصر،​.

وينافس أمير في موسم رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار3" الذي يقوم فيه بشخصية يحيى، وهو شاب يعيش في ضغطات اقتصادية تدفعه للرغبة في تغير وضع البلاد إلى الأفضل.

ومؤخرًا ترشّح​ أمير​ المصري​ لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلمLimbo​،​ وذلك ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعية Chlotrudis​ ​ ​ للسينما المستقلة، ونافس​ على نفس الجائزة النجوم نيكولاس​ كيدج​ وبيندكتكامبرباتش، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز​ البافتا​ اسكتلندا​ - BAFTA Awards, Scotland​، وذلك عن دوره في نفس الفيلم.

وينتظر​ أمير​ إطلاق مسلسل​ Rogue Heroes​ قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم​ ريتسا​ على منصة شاهد، وعلى منصة​ نتفلكس​ يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل​ The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائمًا يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.