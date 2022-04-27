الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير المصرى فى أولى تجارب القفز من الطائرة فى نجوم السماء

.أمير المصري
.أمير المصري

خاض الفنان أمير المصري أولى تجارب​ الاسكاي​ دايفينج​ في الأقصر بالحلقة السادسة والعشرين من برنامج نجوم السماء، وصرح أمير في البرنامج قبل القفز من الطائرة أنه مواليد القاهرة وعاش معظم حياته في لندن، ولكنه لم يشعر بالغربة عن مصر؛ بسبب حديثة باللهجة المصرية في المنزل مع عائلته.

وعن إحساس تجربة​ الاسكاي​ دايفنج​، صرح أمير: "أحلى إحساس بجد، ومصر من فوق عظيمة"، وأكد أن هذه ثاني زيارة له للأقصر،​.

وينافس أمير في موسم رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار3" الذي يقوم فيه بشخصية يحيى، وهو شاب يعيش في ضغطات اقتصادية تدفعه للرغبة في تغير وضع البلاد إلى الأفضل.

ومؤخرًا ترشّح​ أمير​ المصري​ لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلمLimbo​،​ وذلك ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعية Chlotrudis​ ​ ​ للسينما المستقلة، ونافس​ على نفس الجائزة النجوم نيكولاس​ كيدج​ وبيندكتكامبرباتش، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز​ البافتا​ اسكتلندا​ - BAFTA Awards, Scotland​، وذلك عن دوره في نفس الفيلم.

وينتظر​ أمير​ إطلاق مسلسل​ Rogue Heroes​ قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم​ ريتسا​ على منصة شاهد، وعلى منصة​ نتفلكس​ يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل​ The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائمًا يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

تجربة الطائرة حياته حدث شرين شخص ضغط جائزة أفضل الحلقة السادسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

بولندا: روسيا ستعلق شحنات الغاز الطبيعى إلى البلاد

دعاء اليوم السادس والعشرين.. من دعا بهذا لا يخاف ولا يحزن

محافظ مطروح يكرم حفظة القرآن الكريم (صور)

تفاصيل استعدادات محافظة القاهرة لعيد الفطر

مسلسل العائدون الحلقة 25: ضابط المخابرات عن تفجير معهد الأورام: «بسبب إفشال مصر مخطط داعش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية