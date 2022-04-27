الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

58 فى المئة من الأمريكيين يتمتعون بمناعة طبيعية ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 3 من كل 5 أشخاص في البلاد، صاروا يتمتعون بأجسام مضادة لفيروس كورونا جراء الإصابة سابقا بالمرض.

وحسب المراكز، زادت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون أجساما مضادة طبيعية ضد كورونا بشكل كبير من 34% من السكان في ديسمبر إلى 58% في فبراير خلال موجة العدوى غير المسبوقة التي يقودها متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وكانت الزيادة في انتشار الأجسام المضادة أكثر وضوحا بين الأطفال، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإصابة بين الأطفال خلال موجة "أوميكرون" الشتوية، وتبين أن نحو 75% من الأطفال والمراهقين لديهم الآن أجسام مضادة من عدوى كوفيد سابقة، ارتفاعا من 45% في ديسمبر.

ومن المحتمل أن يكون معدل الإصابة المرتفع بين الأطفال بسبب انخفاض معدلات التطعيم عن البالغين. طعم 28% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما و59٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بشكل كامل اعتبارا من أبريل.

وقام مركز السيطرة على الأمراض بتحليل حوالي 74000 عينة دم كل شهر من سبتمبر حتى يناير من شبكة المختبرات التجارية الوطنية. انخفض حجم العينة إلى حوالي 46000 في فبراير، وتم اختبار العينات لنوع معين من الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها استجابة لعدوى كورونا، وليس من التطعيم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

كورونا طبيعي مناعة طبيعية الأمريكي الأمريكيين أمريكي الأم ضد كورونا

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