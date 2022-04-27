محافظ مطروح يتفقد معرض مبادرة «عيدنا فرحتنا» (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، معرض عيدنا فرحتنا، المقام بشارع الإسكندرية بمشاركة عدد من التجار وأصحاب المحال لبيع الملابس ومستلزمات العيد، وذلك حتى نهاية الأسبوع القادم.

وأشاد محافظ مطروح بجهود الإسراع في تنفيذ المعرض إدراكًا لأهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية، مع عدم تحمل التجار المشاركين لأي أعباء مالية من إيجار أو توصيل إنارة بالمعرض، مع الالتزام بالتخفيضات المحددة بما لايقل عن ٢٠ % من سعر المنتج للتخفيف عن أعباء المواطنين مع استقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ مطروح علي المراقبة المستمرة من مديرية التموين والغرفة التجارية بمطروح بالتزامن مع جهود الدولة لتحفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة ٢٠ إلى ٣٠% عن السوق مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ مطروح علي الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، مع الترحيب بمشاركة مزيد من التجار لتحقيق الهدف الحقيقي من المبادرة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية المصرية لتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولمبادرة وزارة التنمية المحلية العيد فرحتنا.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقد معرض عيدنا فرحتنا، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح، ومسئولي مديرية التموين بمطروح.

وكان قد قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والسيطرة على الأسعار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تم انهاء الاستعدادات لإقامة معرض مبادرة وزارة التنمية المحلية (العيد فرحتنا).

وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% عن السوق.