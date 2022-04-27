«العائدون» الحلقة 25.. «سياف» يكلف «علاء» بمهام جديدة يستغلها لمراسلة المخابرات

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر، والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

في الحلقة الـ 25 من مسلسل "العائدون" يطلب سياف" أحمد الأحمد" مقابلة علاء"ميدو"، ويكلف أحد الأشخاص لإحضاره، ويخبر سياف، علاء بضرورة رفع الروح المعنوية للمقاتلين ويطلب منه بعض الأفكار لذلك، ويقترح "علاء" عليه بعض الأفكار ثم يطلب منه أن يسترد جهاز الكمبيوتر الخاص به للعمل عليها، ويدخل "علاء" الفلاشة التي أعطتها له "نادين" ويرسل بعض الفيديوهات الخاصة بتدريبات المقاتلين لها، ثم يستيقظ "علاء" في اليوم التالي ليتفاجأ بأخباره هو ومن معه للاستعداد للرحيل، إذ تم شحنهم داخل حاوية كبيرة، وتنتهيي الحلقة بمشهد لسياف في مصر يتناول الإفطار في إحدى المطاعم على النيل.

وانتهت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "العائدون" الذي يذاع على شاشة قناة dmc ، بتذكرة المشاهدين بالحادث المأساوي فى 2019، حينما فجر إرهابي قنبلة أمام معهد الأورام أودت بحياة الكثيرين، الأمر الذي سبّب حالة كبيرة من الصدمة لدى كل متابعي هذا الحدث الجلل، الذي لا يزال يتذكره الجميع بمأساوية.

.كما تناولت الحلقة الماضية بعضًا من الأحداث الهامة، حيث جاء في الحلقة 24 وصول محمود عبد المغني "نبيل" إلى معلومة خطيرة تفيد بأن دولة أوروبية باتت على وشك إرسال جنود نظاميين قوامهم 25 ألف إلى ليبيا، الأمر الذي يهدد أمن مصر القومي؛ لأن ذلك يمس بحدودها.

كما شهدت الحلقة تطورات فى علاقة "عمر – أمير كرارة" و"نادين – أمينة خليل"، حيث بات يظهر عليهما ملامح الإعجاب أكثر، وباتت خطوة إخباره لها بإعجابه ورغبته فى الزواج منها وشيكة مثلما ظهر فى حواره مع زميله "نبيل".مسلسل "العائدون".

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريًا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، بطولة كلًا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «ميديا هب سعدي – جوهر».

تدور أحداث المسلسل التي تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.