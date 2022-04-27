الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم حفظة القرآن الكريم (صور)

محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حفظة القرآن الكريم في المسابقة الكبرى الأولى التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع  إحدى الشركات، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي وحفظة القرآن الكريم وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح. 

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وكرم محافظ مطروح ٣٩ فائزاً بالمراكز الأولى في مستويات الحفظ  للقرآن الكريم  أو نصفه أو ربعه أو أجزاء منه، وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد مشايخ وعلماء مديرية أوقاف مطروح من ضمن عدد ٥٨٧ متسابقا تقدموا للمسابقة وفق ضوابط وشروط تم مراعاة الشفافية.


وتخلل الاحتفالية عرض فيديو لمراحل وكواليس المسابقة والاستماع لبراعم القرآن المشاركين، كما تم ترجمة عدد من آيات القرآن الكريم بلغة الإشارة وسط إشادة بالمشاركين. 


وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بالغ سعادته لتكريم نخبة من خيرة أبناء مطروح حفظة القرآن الكريم، والذين منّ الله عليهم بحفظه كاملاً أو نصفه أو أجزاء سائلا الله لهم التوفيق والسداد في استكمال حفظ كتاب الله وجزا الله خيراً كل من علمَ وحَفظَ واجتهدَ في تحفيظهم لكتاب الله  وان ينفع  الله بهم أنفسهم و أهلهم ومجتمعهم  ووطنهم.

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وقدم محافظ مطروح  الشكر والتقدير للمسئولين عن  تنظيم المسابقة، والتي ستكون انطلاقه نحو تنظيم مسابقة أكبر وأشمل في الأعوام القادمة ليس  فقط على مستوى المحافظة  ولكن  بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتكون على مستوى الجمهورية وحتى الوصول لتكون مسابقة دولية تجري على أرض  مطروح.

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وأكد محافظ مطروح دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة  وخلق نشئ جديد متسلح بالعلم والإيمان والمعرفة وحُسن  الخُلق مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء  الوطن.

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ودعا محافظ مطروح إلى توحيد جميع مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة لتكون مسابقة واحدة تحت إشراف مديرية ـوقاف مطروح لتوحيد التقييم على يد علماء ومشايخ الأوقاف. 

في ذات السياق قاد اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح، مسيرة مع الأطفال الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم لعام ٢٠٢٢ بالمحافظة .

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جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والشيخ محمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ،وقيادات الدعوة بالأوقاف، وعددا من أولياء أمور حفظة القرآن الكريم وعواقل مطروح.

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وزارة الأوقاف محافظ مطروح اللواء خالد شعيب حفظة القرآن مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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