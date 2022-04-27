الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون

العائدون الحلقة 25| من المسؤول عن تفجيرات معهد الأورام؟

تفجيرات معهد الأورام
تفجيرات معهد الأورام

واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي وقعت في مصر، وهي تفجير معهد الأورام من خلال سيارة مفخخة على يد الجماعات المتطرفة، والذي أدى إلى فزع الأطفال مرضى السرطان وأسرهم وإصابة البعض منهم.

وأعاد مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل للذاكرة واقعة تفجير المعهد خلال الحلقة الخامسة والعشرون، إذا يواصل الضباط التحقيقات، ووقتها أعلنت أكثر من جهة مسؤوليتها عن التفجير كان من بينها تنظيم داعش.

ووقع الحادث في العام ٢٠١٩ حين فجر إرهابي مجهول يقتاد سيارة مفخخة نفسه بالقرب من المعهد وكان ذلك الشاب يتم إعداده منذ فترة هو والسيارة لتنفيذ تلك العملية.

وأشارت أصابع الاتهام على الفور لتنظيم داعش والذي لم يرد على تلك الاتهامات، بينما السلطة المصرية اتهمت مجموعات مسلحة تنتمي لجماعة الإخوان وكانت جماعة حسم هي الوحيدة التي أعلنت عن مسؤوليتها عن الحادث.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

الجماعات المتطرفة تفجير معهد الأورام مسلسل العائدون أمير كرارة أمينة خليل

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وائل لطفي

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