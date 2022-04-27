الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 25| مواجهة نارية بين تونة والحاجة نظيمة على الهواء

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل فاتن أمل حربي، مواجهة نارية بين فاتن والحاجة نظيمة والدة طليقها سيف الدندراوي، على الهواء، وذلك بعدما وافقت تونة على الظهور في برنامج للتلفزيوني للحديث عن قضيتها وأسباب طلبها تغيير قانون الأحوال الشخصية.

وادعت الحاجة نظيمة، أن ابنها كان يعامل زوجته أحسن معاملة، ولم يجعلها تحتاج إلى شيء، واتهمتها بالكذب، وأنها كانت لتقف بجانبها لو كان ابنها على باطل.

واختتم المشهد بموقفين متناقضين، الأول مداعبة نظيمة لابنها على الهواء، وإشادتها بمظهرها، والموقف الآخر استغل سيف خروج البرنامج فاصل إعلاني، وقام بالتطاول على فاتن، محاولا الاعتداء عليها لولا تدخل الحاضرين.

مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، أن الحياة ستستقر وتخلوا من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

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